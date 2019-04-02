В Тюмени наградят лучших знатоков права

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Награждение победителей и призеров олимпиады "Лучшие по праву-2019" пройдет в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) 4 апреля. Участникам олимпиады вручат дипломы и памятные подарки от организаторов и регионального отделения ассоциации юристов России, сообщает пресс-служба облдумы.

Участниками правовой олимпиады в 2019 году стали 329 учеников 9-11 классов гимназий и школ Тюменской области, Югры, а также Екатеринбурга, Москвы, Кургана и Республики Казахстан. В финале олимпиады состязались 89 ребят. Интеллектуальное состязание проходило в рамках межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев".

Ученики 11 классов, занявшие призовые места, а также победители в номинациях "Знаток КонсультантПлюс", "Защита прав потребителя", "Обязательное социальное страхование" получат дополнительные баллы на бонусную карту ТюмГУ, которые в дальнейшем смогут использовать как дополнительные при поступлении в вуз.