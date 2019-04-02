Налоговая инспекция: декларационная кампания продолжится до 30 апреля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 69 тыс. деклараций о доходах сдали жители Тюменской области в декларационную кампанию-2019, которая стартовала в январе и завершится 30 апреля. Об этом сообщила и. о. заместителя руководителя УФНС России по Тюменской области Ирина Слепченко на пресс-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия".

По данным налоговой службы региона, декларировать доходы обязаны 46 тыс. физических лиц, 18 % сделали это к 1 апреля. Так, заявить о доходах должны налогоплательщики, которые продали имущество раньше минимального срока владения, а также реализовали ценные бумаги, сдавали в аренду имущество, выиграли в лотерею и азартные игры, получили доход в порядке дарения, имели статус индивидуальных предпринимателей. Полный перечень налогоплательщиков - на сайте федеральной налоговой службы.

При этом граждане, желающие получить налоговые вычеты, но не обязанные отчитываться о доходах, с предоставлением декларации могут не спешить. Ее примут в течение года.

Ирина Слепченко подчеркнула, что заполнять декларацию стало проще.

"Изменена форма декларации 3-НДФЛ. Количество показателей уменьшено в два раза. Она состоит из трех обязательных к заполнению листов. Остальные показатели вынесены в восемь отдельных приложений, которые заполняются в случае необходимости", - сказала она.

Заполнить декларацию можно от руки или с использованием специальных программ и электронных сервисов. Так, в личном кабинете на сайте федеральной налоговой службы такой документ можно сформировать и переправить онлайн, без посещения налогового органа.

Представители налоговой службы напоминают об изменениях налогового законодательства. В частности, предусмотрена возможность предоставления социального налогового вычета при осуществлении пожертвований в повышенном размере, поменялись правила освобождения от налогообложения доходов от продажи имущества для нерезидентов, изменен порядок исчисления и уплаты НДФЛ с доходов от азартных игр и лотерей. Кроме того, уточнен порядок предоставления имущественных налоговых вычетов в связи с участием в организациях и продажей имущества. На 2019 год продлен срок освобождения от налогообложения доходов за оказание физическим лицам услуг для личных, домашних или других похожих нужд.

Получить помощь в заполнении налоговой декларации и проконсультироваться по всем вопросам декларационной кампании плательщики смогут в Дни открытых дверей. В налоговой службе Тюменской области они пройдут 4, 5, 25 и 26 апреля с 9 до 20 часов.

Задать вопросы можно также по телефонам 8 (3452) 49-20-86 и 8 (3452) 49-20-76. Номер единого контакт-центра 8-800-222-2222.

В апреле изменился график работы налоговых инспекций региона. Еженедельно по вторникам и четвергам режим работы продлен до 19 часов. По понедельникам, средам и пятницам время работы - с 8 до 17 часов. Первая и третья субботы месяца объявлены рабочими днями (с 10 до 15 часов).

Сотрудники налоговой службы напоминают, что при предоставлении налоговой декларации позже 30 апреля предусмотрен штраф.

Уплатить налог на доходы физических лиц необходимо не позднее 15 июля 2019 года.

Татьяна Ковалева