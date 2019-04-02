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Тюменские "Колокольчик" и "Тархун" проверили на ГОСТ

Общество, 16:42 02 апреля 2019

gost.ru

Безалкогольные напитки одного из крупнейших тюменских производителей подтвердили соответствие стандарту. Продукция успешно прошла реальные испытания в лаборатории в рамках Национальной системы сертификации (НСС), сообщает ЦСМ Росстандарта в Тюменской области.

Напитки "Лимонад", "Буратино", "Тархун", "Колокольчик", "Экстра-Ситро" и другие проверяли в ходе тестирования на ГОСТ 28188-2014 "Напитки безалкогольные. Общие технические условия". Продукция была исследована по микробиологическим, физико-химическим и органолептическим показателям. По результатам лабораторных испытаний и оценки производства органом по сертификации ЦСМ Росстандарта в Тюменской области продукция успешно прошла процедуру добровольной сертификации в НСС.

Безалкогольные напитки были внесены в реестр НСС, а также получили соответствующий QR-код на упаковку. По QR-коду потребитель с помощью своего смартфона может прямо в магазине получить информацию о товаре и удостовериться в его соответствии ГОСТу.

"Современному покупателю предоставлен широкий выбор продукции, и на первый взгляд определить ее качество сложно. Маркировка товаров по ГОСТ с применением QR-кода позволяет легко ориентироваться в выборе качественных продуктов. В свою очередь, для производителей QR-код на упаковке товара – это возможность выделить свою продукцию в линейке схожих товаров", – отметила руководитель органа по сертификации продукции ЦСМ Росстандарта в Тюменской области Светлана Ефимова.

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# ГОСТ , Росстандарт

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