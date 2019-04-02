3 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов по адресу ул. Рылеева, 34 начнется первый демонстрационный экзамен для людей предпенсионного возраста.

В Тюмени в 9 часов в Федеральном центре нейрохирургии (4 км Червишевского тракта, 5) начнется международная студенческая олимпиада по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется международный конгресс урологов "Мужское здоровье и долголетие".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется форум по повышению туристического потенциала региона - "Конек Горбунок – "Эйфелева башня" Тюменской области".

В Тюмени в 15 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется собеседование приемной комиссии Академии Никиты Михалкова для специалистов в области театра и кино, студентов вузов Тюмени.

В Тюмени в 19 часов в Медиаполисе (ул. Чернышевского, 2А, к. 12) начнется лекция экс-руководителя отдела культуры в журнале "Русский репортер" и главного редактора сайта "Горький" Константина Мильчина.

Этот день в мире:

1502 - началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

1798 - родился американский исследователь Антарктиды Чарльз Уилкс.

1836 - принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги – от Санкт-Петербурга до Павловска через Царское Село - Царскосельской железной дороги.

1862 - родился российский живописец и график Леонид Пастернак.

1885 - немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получил патент на свой первый двигатель - в половину лошадиной силы.

1903 - родился немецкий поэт Петер Хухель.

1910 - впервые покорена высочайшая вершина Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске.

1932 - русский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки.

1939 — родился российский математик, академик и вице-президент РАН Виктор Садовничий.

1987 - в здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения введен запрет на курение.

1992 — родилась российская пловчиха, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова.