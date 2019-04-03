В Тюмени пасмурно и дождливо

| Фото: makfax.com | Фото: makfax.com

До плюс пяти градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 3 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный день, после обеда пойдет дождь, который продлится до ночи.

Утренний слабый восточный ветер к вечеру станет северо-восточным и усилится до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня повышенное 761-763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха днем 73-86 %. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 20 минут. Долгота дня сегодня 13 часов 17 минут.