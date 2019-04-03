Сельхозтехника готова к посевной в регионе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более четырех тысяч тракторов выйдут на тюменские поля весной. На 1 апреля их готовность составила 98,8 %, сообщает областной департамент АПК.

Из 3 тыс. 152 плугов, культиваторов, дискаторов к весенне-полевым работам готовы 99,7 %. Ожидают выхода в поля 98,8 % сеялок и посевных комплексов (всего более трех тысяч единиц).

Определена потребность в горюче-смазочных материалах. Для проведения качественных весенних полевых работ аграриям потребуется более 21 тыс. тонн дизельного топлива, 1 тыс. 387 тонн бензина и 633 тонны моторных масел.

В области еженедельно ведется мониторинг накопления топливных ресурсов. В настоящее время обеспеченность горюче-смазочными материалами на уровне прошлых лет.