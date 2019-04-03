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Детсад в Викуловском районе закрыли на карантин из-за ОРВИ

Общество, 11:58 03 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В детском саду Викуловского района приостановлен учебный процесс из-за заболеваемости воспитанников ОРВИ и гриппом со 2 по 8 апреля, сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Пешева.

По ее словам, с 25 по 31 марта показатель заболеваемости по области ниже эпидемического порога на 47%, по Тюмени – на 41%. За последнюю неделю марта на весь регион зафиксировано два случая гриппа.

Напомним, что ранее с 18 по 24 марта занятия были отменены в школе Бердюжского района и шести детских садах области.

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа можно могут получить по телефону горячей линии управления: 8-904-492-92-30.

Ирина Кургузова

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# грипп , ОРВИ , Ростпотребнадзор

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