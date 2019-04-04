Молодых тоболяков приглашают на форум "Новый взгляд"

| Фото: со страницы комитета по делам молодежи администрации Тобольска во "ВКонтакте" | Фото: со страницы комитета по делам молодежи администрации Тобольска во "ВКонтакте"

Образовательные сессии и тренинги от экспертов, панельные дискуссии, проектные мастерские и презентационная сессия с демонстрацией социально-значимых проектов, реализованных молодежью, пройдут на форуме "Новый взгляд" в Тобольске 19 и 20 апреля, сообщает городской комитет по делам молодежи.

К участию приглашают студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей в возрасте от 14 до 30 лет в соответствии с тематикой площадок: "Бизнес и молодежь", "Молодежные и политические лидеры", "Молодежь и масс-медиа", "Наставник молодежи".

Для участия необходимо направить заявку-анкету с указанием названия площадки, а также согласие на обработку персональных данных по адресу: omp@72.ru до 15 апреля.

В рамках форума пройдет конкурс молодежных культурно-познавательных проектов "Новый взгляд" по направлениям "Инновации", "Предпринимательство", "Творчество", "Медиа", "Добровольчество", "Здоровый образ жизни", "Патриотизм", "Лидерство", "Политика", "ЖКХ". Участвовать могут инициативные группы, представители детских и молодежных общественных объединений, социально ориентированные некоммерческие молодежные организации.

Конкурс проводится в два этапа. Во время заочного этапа до 16 апреля необходимо направить в электронном виде паспорт проекта и согласие на обработку персональных данных на omp@72.ru.

Ознакомиться с положениями о проведении форума и конкурса, скачать заявку на участие и согласие на обработку персональных данных можно на сайте www.kdmtob.ru в разделе "Положения".