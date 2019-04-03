Тюменское вторсырье пользуется спросом у предпринимателей
Одиннадцать партий вторичного сырья общим объемом 1,7 тыс. тонн были реализованы на открытом аукционе, который провела компания "Тюменское экологическое обьединение" - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Об этом рассказал в беседе с журналистами генеральный директор компании Константин Фрумкин.
"Состоявшийся 1 апреля аукцион по продаже вторичного сырья был первым в нашей практике. Удалось реализовать все 11 лотов, при этом общая цена возросла практически в два раза по сравнению со стартовой", - сообщил он. Отметим, что общая начальная стоимость лотов равнялась более 7,3 млн рублей.
На продажу были выставлены алюминиевые банки, картон, стеклобой, черный металлолом, различные виды пленки и полиэтилена. Десять из 11 лотов приобрели тюменские предприятия, подчеркнул Константин Фрумкин. Партию пленки приобрел покупатель из Владимира.
"Мы реализовали лишь небольшую часть вторичного сырья, произведенного на Тюменском мусоросортировочном заводе. В дальнейшем аукционы пройдут каждые две недели, а может быть и чаще. Объем продаж вторсырья будет наращиваться", - подчеркнул руководитель компании "ТЭО".
Напомним, завод по сортировке мусора в Тюмени был сдан в эксплуатацию в августе 2018 года. Установленное на предприятии современное оборудование позволяет сортировать отходы на стеклянные, пластиковые и металлические. В технологическом процессе предусмотрена ручная сортировка, а также магнитная, оптическая и баллистическая сепарация.
Конечная продукция завода, который полностью соответствует государственным экологическим стандартам - более 25 видов вторичного сырья, которое можно использовать на других производствах. Только пластик делят на пять различных видов. Проектная мощность предприятия составляет 350 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.
Евгений Бабенко