Тюменское вторсырье пользуется спросом у предпринимателей

Фото Сергея Русанова, ИА «Тюменская линия» Фото Сергея Русанова, ИА «Тюменская линия»

Одиннадцать партий вторичного сырья общим объемом 1,7 тыс. тонн были реализованы на открытом аукционе, который провела компания "Тюменское экологическое обьединение" - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Об этом рассказал в беседе с журналистами генеральный директор компании Константин Фрумкин.

"Состоявшийся 1 апреля аукцион по продаже вторичного сырья был первым в нашей практике. Удалось реализовать все 11 лотов, при этом общая цена возросла практически в два раза по сравнению со стартовой", - сообщил он. Отметим, что общая начальная стоимость лотов равнялась более 7,3 млн рублей.

На продажу были выставлены алюминиевые банки, картон, стеклобой, черный металлолом, различные виды пленки и полиэтилена. Десять из 11 лотов приобрели тюменские предприятия, подчеркнул Константин Фрумкин. Партию пленки приобрел покупатель из Владимира.

"Мы реализовали лишь небольшую часть вторичного сырья, произведенного на Тюменском мусоросортировочном заводе. В дальнейшем аукционы пройдут каждые две недели, а может быть и чаще. Объем продаж вторсырья будет наращиваться", - подчеркнул руководитель компании "ТЭО".

Напомним, завод по сортировке мусора в Тюмени был сдан в эксплуатацию в августе 2018 года. Установленное на предприятии современное оборудование позволяет сортировать отходы на стеклянные, пластиковые и металлические. В технологическом процессе предусмотрена ручная сортировка, а также магнитная, оптическая и баллистическая сепарация.

Конечная продукция завода, который полностью соответствует государственным экологическим стандартам - более 25 видов вторичного сырья, которое можно использовать на других производствах. Только пластик делят на пять различных видов. Проектная мощность предприятия составляет 350 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.

Евгений Бабенко