4 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина "О перспективах развития системы предоставления государственных услуг в электронном виде. О внесении изменений в закон Тюменской области от 24.12.2010 №92 "О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области. Об итогах осуществления федерального государственного охотничьего надзора в Тюменской области за 1 квартал в 2019 года".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется конференция регионального отделения ОНФ в Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, читальный зал) начнется презентация фотоальбома "Тюменская сторона".

В Тюмени в 14 часов в спорткомплексе "Зодчий" (ул. Луначарского, 2/ к.5) начнется ежегодная матчевая встреча по плаванию памяти судьи всероссийской категории Владимира Исакова.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется торжественная церемония награждения победителей олимпиады "Лучшие по праву" для учащихся 9-11 классов.

В Тюмени в 16 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется четвертая лекция "Музыка кино: старый добрый вальс" из цикла "Музыкальные шедевры кино".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в правительстве области (ул. Володарского, 45, малый зал) начнется встреча губернатора региона Александра Моора с выпускниками образовательного Центра "Сириус", участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от Тюменской области.

В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63, амфитеатр) начнется лекция "Культовая архитектура Тюмени XVIII– начала ХХ вв.".

В Тюмени в отеле Double Tree by Hilton (ул. Орджоникидзе, 46) пройдет международный конгресс, посвященный мужскому здоровью и долголетию.

Этот день в истории:

1147 - впервые в летописи упоминается о Москве.

1500 - португальский мореплаватель Педру Кабрал открыл Бразилию, приняв ее за остров.

1753 - указом императрицы Елизаветы Петровны в России отменяется смертная казнь.

1785 - английский изобретатель Эдмунт Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

1850 - Лос-Анджелес получил статус города.

1949 - США, Канада и десять стран Западной Европы подписали акт о создании Организации Североатлантического договора. Так появилось НАТО (North Atlantic Treaty Organization).

1972 - Москва отказала в визе шведским представителям для вручения Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

1984 - состоялась передача в административное подчинение Ленинского райсовета народных депутатов Тюмени деревни Ожогина и поселка Суходольского Московского сельского совета Тюменского района.

1984 - состоялась передача в административное подчинение Центрального района Тюмени Березняковского сельского Совета и рабочего поселка Мелиораторов Тюменского района, в административное подчинение Калининского района Тюмени - Матмасовского сельского совета, Рощинского сельского совета и поселка Тараскуль Червишевского сельского совета.

1998 - в ЮАР соорудили шоколадное пасхальное яйцо высотой 7,65 м и весом 4,068 кг.