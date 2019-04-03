Тысячи новых мусорных контейнеров установят в Тюменской области

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Около 1 тыс. 200 контейнеров для сбора мусора планируется установить в Тюмени. Об этом рассказала журналистам заместитель генерального директора компании "Тюменское экологическое объединение" Светлана Петренко.

Встреча с представителями средств массовой информации состоялась в пос. Березняки в Тюмени, где 3 апреля были установлены новые контейнеры.

"Работа по определению количества мусорных контейнеров, которые необходимо установить или заменить в Тюмени и других городах, и селах региона, началась летом 2018 года. Мы проводили ее совместно с департаментом недропользования и экологии Тюменской области и органами местного самоуправления. Сегодня этот процесс находится на завершающем этапе", - сообщила Светлана Петренко, добавив, что пожелания жителей по расположению контейнерных площадок и количеству баков учитывалось в первую очередь.

По словам генерального директора компании Константина Фрумкина, в зависимости от планов муниципалитетов по оборудованию контейнерных площадок, в 2019 году в городах и районах Тюменской области может быть установлено от 2 до 4 тыс. контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Напомним, компания "Тюменское экологическое объединение" - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Евгений Бабенко