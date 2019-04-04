Василий Щепелин: браконьеров в Тюменской области становится меньше

| Фото: www.zapoved.ru | Фото: www.zapoved.ru

303 человека привлекли к административной ответственности за первые три месяца 2019 года сотрудники Госохотуправления. Инспекторы выявили в охотничьих угодьях 63 факта незаконной добычи диких копытных животных, среди них 46 сибирских косуль, 10 лосей и семь кабанов. 35 материалов о незаконной охоте переданы в следственные органы.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия сообщил начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин.

По его словам, в последнее время наблюдается снижение числа случаев браконьерства. "Здесь сказываются несколько факторов, - отметил Василий Щепелин. – В первую очередь, это то, что на законодательном уровне существенно увеличены размеры штрафов за незаконную охоту".

За первые месяцы 2019 года по результатам рассмотрения выявленных нарушений по уголовным делам наложены штрафы на 1 млн 15 тыс. рублей. Изъяты и переданы в полиции семь единиц огнестрельного оружия.

Тем не менее, как отметил начальник Госохотуправления, серьезные штрафы и суммы компенсации ущерба не всегда отпугивают браконьеров.

"Мы знаем случаи, когда за год одни и те же люди попадаются по два-три раза. Как правило, это состоятельные, зажиточные граждане, для которых штрафы, например, в восемьсот тысяч рублей за лося, это не большие деньги", - заметил Щепелин.

Николай Ступников