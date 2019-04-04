5 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в "МСЧ "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, 8/1) начнется областная конференция "Перспективы развития оториноларингологии в Тюменской области".

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комиссии по формированию Общественной молодежной палаты при облдуме.

В Тюмени в 10 часов в департаменте по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области (ул. Первомайская 34/1, 2 этаж) начнется семинар-совещание с руководителями спортивных школ Тюменской области "Внедрение основных направлений концепции подготовки спортивного резерва в Тюменской области".

В Тюмени в 10 часов в ЦРТДиЮ "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) начнется защита работ, заявленных на конкурс социальных проектов "Инициатива".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется торжественное открытие весенней ярмарки-продажи абонементов.

В Тюмени в 11 часов у отеля Vostok (ул. Республики, 159) начнется зарядка, посвященная Всемирному дню здоровья.

В Тюмени в 14 часов в кинотеатр "Киномакс" в ТЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) начнется премьера фильма "Бегство рогатых викингов" по мотивам книги Владислава Крапивина.

В Тюмени в 19 часов в театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнется премьера спектакля "Дама с собачкой".

В Тобольске в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская 6/4) начнется открытие научных игр для жителей города.

В Тобольске в 18 часов в ДК "Синтез" начнется международный фестиваль творчества детей и молодежи "Золотые купола".

Этот день в истории:

1242 - Александр Невский разгромил немецких рыцарей на Чудском озере.

1753 - основан Британский музей.

1859 - Чарльз Дарвин отослал первые три главы "Происхождения видов" своему издателю.

1874 - в Вене прошла премьера оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь".

1876 - в Париже русский электротехник Павел Яблочков получил патент на "электрическую свечу".

1887 - умер художник Иван Крамской, основатель "Товарищества передвижников", один из основателей реалистического направления в русской живописи.

1933 - Международный суд в Гааге признал Гренландию принадлежащей Дании.

1941 - СССР и Югославия подписали договор о дружбе и ненападении.

1943 - в составе Красной армии начала боевой путь эскадрилья французских летчиков "Нормандия".

1955 - Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

1971 - "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи — Rolling Stone Records.

1977 - начат выпуск знаменитого внедорожника ВАЗ-2121 "Нива".

1991 - Верховный Совет РСФСР предоставил Борису Ельцину чрезвычайные полномочия.

1991 - в Кубинке была сформирована одна из известных авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи".

1992 - Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии.

1993 - учреждение нефтяной компании "Лукойл".