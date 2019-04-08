Историю и философию науки и техники обсудят в опорном вузе

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Научно-практическая конференция с международным участием "Проблемы истории и философии науки и техники" пройдет в ТИУ 24 апреля, сообщает пресс-служба вуза.

К участию приглашают аспирантов и магистрантов. Запланировано обсуждение проблем и тематик по следующим направлениям: "Общие проблемы философии науки и техники"; "Феномен науки как особого вида мировоззрения"; "Методология научного исследования как ядро философии, истории и методологии науки" и другие.

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета заявку, статью на e-mail: osintsevanv@tyuiu.ru. Срок приема заявок и материалов для участия в конференции: до 10 апреля.

Контактное лицо: Любовь Шабатура, телефон +7 (905) 858-54-79; e-mail: shabaturaln@tyuiul.ru