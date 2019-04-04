Тюменские охотники предпочитают пользоваться электронными услугами

| Фото: ветеринария.рф | Фото: ветеринария.рф

71 тыс. 128 заявок на распределение разрешений на охоту поступило с начала 2019 года в Госохотуправление Тюменской области. 69 % процентов были представлены в электронном виде, еще 4 % охотников воспользовались дополнительным каналом подачи через МФЦ.

Тюменские охотники поняли удобство новой системы и все чаще прибегают к электронным программам. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин.

"Электронные услуги, внедренные нами за последние полтора года, помогли избавиться от очередей и исключили возможность коррупционных моментов, - считает Василий Щепелин. - Поскольку заявка подается и одобряется в электронном виде, больше нет столпотворения охотников у дверей управления, а мы помним, что раньше дело доходило до драк и приходилось вызывать полицию. Сегодня этого нет".

Следующим этапом развития данного направления услуги должно стать создание локального программного продукта, позволяющего распределять заявки без участия человека. Разработка и совершенствование ИС-"Охотуправление" ведется совместно с департаментом информатизации Тюменской области.

По словам Василия Щепелина, пока ни в одном субъекте Российской Федерации нет подобного программного продукта. Планируется, что он будет запущен в работу в 2020 году. Тем не менее, уже сейчас он вызывает интерес в других регионах.

Николай Ступников