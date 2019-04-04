Руководитель образовательного центра "Сириус" высоко оценила потенциал Тюменской области

Опыт Тюменской области по созданию НОЦ и регионального центра поддержки талантливых детей достойны внимания. По мнению руководителя образовательного центра "Сириус", членя президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елены Шмелевой, в регионе выбрана идеальная модель: оба проекта реализует один оператор – ТюмГУ.

"Важно подчеркнуть, что ТюмГУ является оператором и по развитию научно-образовательного центра, и по работе регионального центра поддержки талантливых детей, созданного по модели "Сириуса". Нам кажется это идеальная модель. Создание НОЦ, который решает прикладные региональные задачи при этом ведет научные исследования мирового уровня. Это тот уровень амбиций, который мы должны показывать ребятам", - уточнила она.

В Тюменской области системная работа с талантливыми детьми ведется ни один год. Ребята – постоянные участники образовательных смен в "Сириусе". Педагоги, прошедшие переобучение, ведут работу с детьми по сириусовской модели.

"Каждый месяц в "Сириусе" обучаются до 900 человек, в том числе и тюменские ребята. Сотрудничество с Тюменской областью ведется давно при личном участии губернатора. В регионе очень четко консолидированы все ресурсы для решения приоритетных задач, выстраиваются образовательные программы, научно-прикладные результаты", - рассказала Шмелева.

Напомним, что всероссийский образовательный центр "Сириус" - проект президента России. Здесь разрабатываются новые образовательные программы для школьников и студентов. Особое внимание уделяется и учителям, которые "на местах" будут вести работу с детьми.

В Тюменской области в конце января 2019 года состоялось первое заседание попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение". Тогда губернатор Александр Моор выразил уверенность, что в ближайшее время этот центр, созданный по образцу всероссийского "Сириуса", заработает в полную силу. В скором времени у центра появится свое здание, где будут размещены лаборатории, учебные классы, мобильные аудитории.

Екатерина Исаева