Александр Моор призвал тюменских школьников заглянуть за горизонт

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Ученики тюменских школ, прошедшие обучение в федеральном образовательном центре для одаренных детей "Сириус" и ставшие участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, рассказали о своих проектах и планах на будущее на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором и руководителем образовательного фонда "Талант и успех", членом совета при президенте РФ по науке и образованию, сопредседателем Центрального штаба ОНФ Еленой Шмелевой.

"Очень интересно и важно ваше видение перспектив дальнейшего развития нашей Тюменской области, а также прогресса в науке, образовании, искусстве, спорте. У нас очень много талантливых детей, и создавать условия для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал - ключевая задача региональной власти. Мы видим ваши успехи и гордимся вами", - обратился к ребятам губернатор.

Создание в большой Тюменской области единого научно-образовательного центра предоставит талантливым молодым исследователям новые возможности для самореализации, добавил Александр Моор. НОЦ - самая лучшая форма организации научно-исследовательской и практической деятельности, поддержала главу региона Елена Шмелева.

"Мы в "Сириусе" думаем о том, как встречаться с вами еще чаще, даже после того, как вы поступите в ведущие российские вузы, в том числе - в Тюменский госуниверситет. Для этого мы обсуждаем модель сетевого взаимодействия с учетом приоритетных задач наших индустриальных компаний, которые работают в регионах", - рассказала школьникам руководитель образовательного фонда "Талант и успех".

Во встрече с Александром Моором и Еленой Шмелевой приняли участие ученики областной физико-математической школы, гимназии Тюменского государственного университета, лицея №81, гимназии №16 и школы №70. Школьники задали губернатору и руководителю образовательного фонда "Талант и успех" очень взрослые вопросы и получили серьезные и искренние ответы.

Например, ученик областной физматшколы, участник образовательных смен в "Сириусе", победитель регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов Семен Паненков рассказал, что вместе с товарищами по учебе активно изучает нейросетевые технологии и искусственный интеллект. Будут ли востребованы подобные компетенции в Тюменской области в ближайшее время, спросил он у губернатора.

"Ни для кого не секрет, что сегодня и мир, и страна, и наш регион переходят на новый технологический уклад. Могу сказать абсолютно точно, что ваши знания пригодятся. Например, в Тюменской области в рамках программы "Умный город" мы совсем скоро начнем два проекта с использованием искусственного интеллекта. В частности, технология "машинного зрения" поможет нам оценить обстановку на автодорогах, улучшить управление движением и качество содержания дорожной инфраструктуры", - ответил Александр Моор. А цифровизация карт тюменских дорог со временем позволит создать условия для использования беспилотного транспорта.

"Какие практические возможности дадут нам цифровые технологии в более отдаленном будущем - вы можете представить даже лучше, чем я. Поэтому я вам по-хорошему завидую", - сказал губернатор, обращаясь к талантливым школьникам.

Диапазон тем беседы тюменских школьников с Александром Моором и Еленой Шмелевой был очень широк - от искусственного интеллекта до театрального искусства. Ведь на встрече присутствовали не только "физики", но и "лирики". Например, ученица гимназии ТюмГУ, участница литературно-олимпиадой смены в "Сириусе" Анастасия Чернятьева в будущем видит себя театральным драматургом и режиссером.

"В Тюменской области активно развивается театральное искусство. У нас много молодежных театральных студий. Планируются ли в "Сириусе" образовательные программы, связанные с театром и кино?", - спросила она у Елены Шмелевой. И получила позитивный ответ.

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус" успешно работает по таким творческим направления, как музыка, живопись, урбанистка и архитектура, балет. По поручению президента России Владимира Путина для "Сириуса" строится полноценный универсальный концертный зал, в котором обязательно найдется место и для талантливых творческих коллективов из регионов.

Планируя свою жизнь, образование и научные проекты, нужно заглядывать подальше за горизонт. Именно к этому призвал тюменских школьников Александр Моор, завершая встречу.

"Глобально конкурентоспособным сегодня становится тот, кто может придумывать технологии, продукты, услуги. И в этом смысле мы, россияне, как большой творческий народ, имеем большие конкурентные преимущества. Именно поэтому Тюменская область вкладывает серьезные средства в развитие образования и поддержку талантливой молодежи", - подчеркнул Александр Моор.

Отметим, что в ходе рабочей встречи Александр Моор и Елена Шмелева обсудили перспективы сотрудничества Тюменской области с федеральным образовательным фонда "Талант и успех" и всероссийским образовательным центром для одаренных детей "Сириус". Во встрече принимали участие первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков и и.о. ректора НТУ "Сириус" Артем Рожков.

Евгений Бабенко