  • 5 апреля 20195.04.2019пятница
  • USD65,3281
    EUR73,4223
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-западный

Первые апрельские выходные будут солнечными и теплыми

Общество, 11:03 05 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 10 градусов тепла ожидается в Тюмени в ближайшие выходные 6 и 7 апреля.

По данным центра Фобос, в субботу, 6 апреля, в областной столице будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Ночью ожидается до ноля градусов.

В воскресенье, 7 апреля, при переменной облачности воздух днем прогреется до плюс 10, ночью похолодает до плюс 1 градуса.

Теплым будет и начало следующей недели. Однако синоптики прогнозируют небольшие дожди 8 и 9 апреля.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:20 05.04.2019Тюменские депутаты корректируют регламент работы с наказами избирателей
12:09 05.04.2019Журналисты и "голос тюменских автобусов" прочитают "Тотальный диктант"
11:58 05.04.2019В Тюмени назовут победителей областного конкурса "Радуга"
11:47 05.04.2019Юные тоболяки нарисуют достопримечательности города