Первые апрельские выходные будут солнечными и теплыми

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 10 градусов тепла ожидается в Тюмени в ближайшие выходные 6 и 7 апреля.

По данным центра Фобос, в субботу, 6 апреля, в областной столице будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Ночью ожидается до ноля градусов.

В воскресенье, 7 апреля, при переменной облачности воздух днем прогреется до плюс 10, ночью похолодает до плюс 1 градуса.

Теплым будет и начало следующей недели. Однако синоптики прогнозируют небольшие дожди 8 и 9 апреля.

Любовь Голышева