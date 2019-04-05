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У клуба юных геологов появилась современная учебная лаборатория

Общество, 15:48 05 апреля 2019

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Новая учебно-лабораторная аудитория открылась в Институте геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета. Заниматься в ней будут воспитанники клуба юных геологов, а это более 50 школьников, сообщает пресс-служба ТИУ.

Подарок Клубу юных геологов в канун профессионального праздника – Дня геолога – преподнесла компания "Газпром геологоразведка".

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

По словам начальника управления профориентации и довузовской подготовки ТИУ Альберта Мальшакова, открытие лаборатории – новый виток развития клуба. Современное оборудование позволит школьникам на более высоком уровне готовиться к различным олимпиадам. В будущем в рамках сотрудничества опорного вуза и дочки "Газпрома" планируется открытие еще одной аудитории для ребят, увлеченных геологией.

Лабораторию оснастили необходимой мебелью, оборудованием — современным цифровым микроскопом, наглядными методическими пособиями, учебной литературой и экспонатами, среди которых коллекция проб метеоритов из Ирана и Египта. Хороший петрографический микроскоп позволит ребятам изучать петрографию и литологию, тонкости строения пород, которые являются вместилищем нефти и газа.

Заместитель начальника инженерно-технического центра по научной работе ООО "Газпром геологоразведка" Алексей Нежданов выразил надежду, что лаборатория будет развиваться и появится новое оборудование.

"Газпром геологоразведка" давно дружит в Клубом юных геологов. Наши специалисты выступают экспертами на олимпиадах юных геологов, читают лекции для ребят. Когда эти дети придут сюда, в индустриальный университет, они уже иначе будут относиться к учебе. Они уже знают, в чем они хотят специализироваться, это очень важно для подготовки хороших специалистов", — отметил он.

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Учебный полигон для ребят, увлекающихся геологией, уже много лет базируется в опорном вузе. Аспиранты и преподаватели индустриального университета обучают школьников с 4 по 11 класс премудростям науки о строении Земли. Геологический профиль открыт и в Школе инженерного резерва ТИУ.

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# лаборатория , ТИУ , юные геологи

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