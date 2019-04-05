6 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется образовательная программа для участников социального проекта "Шанс.ПрофBox".

В Тюмени в 12 часов в Медиаполисе (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется лекция сценариста ТНТ, обладателя ТЭФИ за "Лучший комедийный сериал" Константина Майера.

В Тюмени в 12 часов в Тюменском колледже искусств (ул. Республики, 152) начнется гала-концерт лауреатов XIХ областного национального фестиваля детского художественного творчества "Радуга".

В Тюмени в 12 часов в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется гала-концерт XII открытого городского конкурса хореографических коллективов "Весенняя мозаика".

В Тюмени в 13 часов в Медиаполисе (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется лекция редактора социальных сетей шоу "Вечерний Ургант" Николая Маратканова "Как продвигать и креативить в социальных сетях".

В Тюмени в 13 часов на площади у драматического театра (ул. Республики, 129) начнется театральная областная зарядка.

В Тюмени в 16 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется спектакль-игра тюменского театра кукол "Красная шапочка".

В Тюмени в 19 часов в Тюменском центре современного искусства Арт-галерее GRANGE начнется открытие выставки художника, перфомера Марии Горбуновой.

В Тюмени в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) пройдет Всероссийская акция "Телеаллея".

В Тюмени в МСЧ "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, 8/1) пройдет областная конференция "Перспективы развития оториноларингологии в Тюменской области".

В Тюмени в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) пройдет весенняя ярмарка абонементов.

В Тюмени пройдет чемпионат инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.

В Ишиме в областной больнице №4 пройдет День мужского и женского здоровья.

Этот день в истории:

1670 — родился французский поэт-сатирик, автор эпиграмм Жан-Батист Руссо.

1748 - обнаружены руины Помпеи (Италия).

1818 - в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

1841 — родился русский поэт-самоучка Иван Суриков.

1893 - в Солт-Лейк-Сити освящен самый большой в мире мормонский храм (23 тыс. 505 кв. м).

1896 - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.

1909 - американский исследователь Роберт Пири первым достиг Северного полюса.

1920 — родился американский биохимик, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Эдмонд Фишер.

1923 - в Москве открыт театр Моссовета.

1927 - ленинградская телефонная станция приступила к массовой установке телефонов-автоматов.

1930 - постановлением ЦИК СССР учреждены ордена Ленина и Красной Звезды.

1985 - американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком с искусственным сердцем.