7 апреля - события дня
В Тюмени в 11 часов в микрорайоне Восточный (район школы № 63) начнется первый этап соревнований в рамках "Кубка парков-2019".
В Тюмени в 13 часов в ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109/1) начнется чемпионат инженерных войск вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою.
В Тюмени в 19 часов 30 минут в тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется весенняя ярмарка абонементов.
В Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) пройдут интеллектуальные игры в рамках областной "Студенческой весны".
Этот день в истории:
1348 - в Праге основан Карлов университет.
1726 — родился английский композитор, органист и историк музыки Чарльз Берни.
1795 - во Франции принят закон, по которому основной единицей длины стал метр.
1803 - в "Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях" впервые в России употреблено словосочетание "железная дорога". До этого использовался термин "чугунная дорога".
1809 — родился английский метеоролог и аэронавт Джеймс Глейшер.
1900 — родилась актриса Малого театра и кино, мастер художественного слова, народная артистка СССР Елена Гоголева.
1927 - американский ученый Айвс продемонстрировал первый в мире видеотелефон.
1930 - в СССР издан указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных в подчинение созданному Главному управлению лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ.
1946 - Восточная Пруссия включена в состав РСФСР в качестве Калининградской области.
1948 - вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения.
1954 — родился гонконгский и американский актер, режиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер Джеки Чан (наст. имя Чан Кон Сан),
1993 - выдана первая в постсоветской России лицензия на частную нотариальную деятельность.
1995 - после десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.