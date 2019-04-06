7 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в микрорайоне Восточный (район школы № 63) начнется первый этап соревнований в рамках "Кубка парков-2019".

В Тюмени в 13 часов в ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109/1) начнется чемпионат инженерных войск вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою.

В Тюмени в 19 часов 30 минут в тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется весенняя ярмарка абонементов.

В Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) пройдут интеллектуальные игры в рамках областной "Студенческой весны".

Этот день в истории:

1348 - в Праге основан Карлов университет.

1726 — родился английский композитор, органист и историк музыки Чарльз Берни.

1795 - во Франции принят закон, по которому основной единицей длины стал метр.

1803 - в "Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях" впервые в России употреблено словосочетание "железная дорога". До этого использовался термин "чугунная дорога".

1809 — родился английский метеоролог и аэронавт Джеймс Глейшер.

1900 — родилась актриса Малого театра и кино, мастер художественного слова, народная артистка СССР Елена Гоголева.

1927 - американский ученый Айвс продемонстрировал первый в мире видеотелефон.

1930 - в СССР издан указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных в подчинение созданному Главному управлению лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ.

1946 - Восточная Пруссия включена в состав РСФСР в качестве Калининградской области.

1948 - вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения.

1954 — родился гонконгский и американский актер, режиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер Джеки Чан (наст. имя Чан Кон Сан),

1993 - выдана первая в постсоветской России лицензия на частную нотариальную деятельность.

1995 - после десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.