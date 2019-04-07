8 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в департаменте недропользования и экологии Тюменской области (ул. Советская, 61, большой зал заседаний) начнутся публичные слушания по вопросам правоприменительной практики в области охраны окружающей среды.

В Тюмени в 12 часов в областном управлении Роспотребнадзора (ул. Рижская, 45а, 2 этаж, конференц-зал) начнется брифинг, посвященный вопросам здорового питания, качества и безопасности пищевых продуктов.

В Тюмени в 14 часов в ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1) начнется лекция профессора Льва Мановича "Представление современного города через медиа и большие данные".

Этот день в истории:

1158 - князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире.

1766 - в США запатентована первая пожарная лестница.

1798 — родился греческий поэт Дионисиос Соломос.

1853 - открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

1904 - Англия и Франция подписали соглашение о союзе, получившее название Entente cordiale, т. е. "Сердечное согласие". По произношению первого слова союз этот стал называться Антантой.

1918 - российский триколор был заменен красным флагом.

1944 - в СССР принимается постановление о восстановлении пограничной службы на западных границах.

1944 — родился советский и российский актер театра и кино Николай Лавров.

1957 - в Москве пьесой Розова "Вечно живые" открыт театр "Современник".

1974 - на советский экран вышла комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России".

1999 - правительство Югославии объявило о прекращении боевых действий в Косово.