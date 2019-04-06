Тюменцам напоминают об опасности бешенства

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Если вас укусила собака, нельзя оставлять это без внимания или пытаться самостоятельно обработать рану, напоминает тюменцам врач-рабиолог травматологической поликлиники ОКБ №2 Андрей Вялков.

"Обращаться к медикам за помощью надо в любом случае, даже если рана незначительная или вас укусил чистый и ухоженный домашний питомец. Дело в том, что даже домашние питомцы могут быть пересночиками бешенства, если они имели контакт с возможными носителями этого заболевания - например, их укусил, оцарапал бродячий пес, дикое животное или грызун. Важно знать, что методов лечения бешенства нет, и если запустить болезнь хотя бы до первой стадии, то все закончится летальным исходом", - подчеркнул врач.Спастись от болезни помогут только прививки, а их эффективность зависит от времени обращения.

При укусах в области рук, ног, живота, тазового пояса взрослым нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 73, стр. 3). Детям при такой же локализации укусов – в травмпункт приемного отделения детского стационара ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 75, корпус 2). В случае, если раны от укусов животного располагаются на лице, волосистой части головы, то и взрослым, и детям нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ №2, поскольку в таком случае пациентам показаны осмотры таких врачей, как челюстно-лицевой хирург и нейрохирург, сообщает "КП".

После осмотра и обработки ран после укуса животного пациенту сделают прививку от столбняка и направят на прием к рабиологу. Врач-рабиолог собирает анамнез, выясняет обстоятельства получения травмы и на основании полученных данных принимает решение о проведении либо не проведении вакцинации против бешенства (6 уколов в течение 3 месяцев).

Соб. инф.