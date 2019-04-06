"Фермерская деревня" в Армизонском районе успешно развивается

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Проект по поддержке сельхозпроизводителей "Фермерская деревня" успешно реализуется в Армизонском районе. Муниципальные власти выделили четырем фермерам по 2 га земли, провели электричество, построили дорогу. В скором времени в хозяйствах появится водопровод, а пока селяне используют собственные скважины.

"Каждому, кто готов двигаться вперед и развивать свое хозяйство, мы намерены помогать", – подчеркнул глава района Евгений Золотухин.

Первым участником проекта стал индивидуальный предприниматель Сергей Эйхман. Он начал заниматься разведением мясного скота в 2012 году, создав личное подсобное хозяйство. В 2017 году получил грант и купил 33 нетели мясной породы герефорд.

"Это лучшая мясная порода. Неприхотлива в содержании, быстро набирает вес, обладает спокойным нравом. Сдаю заготовителям мраморное мясо. Чтобы вырастить бычка, нужно минимум полтора года. В разведении мясного скота прибыль нужно ждать долго. Надеюсь к осени начать реализацию мяса в полной мере", – рассказал фермер.

Неплохо идут дела и на мини-ферме по производству молока в деревне Южно-Дубровной. Это предприятие Алексей и Галина Ударцевы создали в 2009 году. Скот улучшенной породы завезли из Омской области. Теперь у них 38 дойных коров, а всего более 60 голов скота.

"Сдаем молоко в Бердюжье, всегда хорошего качества - в основном высшего сорта. Приблизительно 300 литров в день. Раньше за сданное молоко получали субсидию, чтобы рассчитаться за кредиты, которые брали при строительстве мини-фермы. Теперь справляемся сами. Самостоятельно заготавливаем корма, комбикорм тоже свой. Покупаем только сенаж", – рассказала Галина Ударцева.

Соб. инф.