"Тюменский бройлер" обновляет ассортимент продукции

Фото птицефабрики «Тюменский бройлер» Фото птицефабрики «Тюменский бройлер»

Птицефабрика "Продо Тюменский бройлер" намерена существенно обновить свой ассортимент намерена существенно обновить ассортимент выпускаемой продукции к летнему сезону. Об этом сообщила руководитель предприятия Оксана Величко.

"Потепление у нас всегда связано с выездами людей на природу, поэтому именно направление "гриль" становится наиболее востребованным. Сегодня мы готовы представить две новинки - мини-колбаски для детей и котлету для бургеров. Особое внимание уделим экологической чистоте новой продукции", - рассказала директор птицефабрики.

"Тюменский бройлер" активно расширяет рынки сбыта, добавила Оксана Величко. В 2018 году более 5 тыс. тонн продукции "Тюменского бройлера" были отправлены в другие регионы страны, около 400 тонн в Казахстан.

"Хотя приоритетом для нас по-прежнему остается большая Тюменская область, рынок восточных стран также представляет интерес. Прежде всего, он связан с распространением нашей халяльной продукции. Вообще, что касается продаж мяса птицы за пределы региона, то здесь наблюдается определенный паритет между федеральными торговыми сетями и небольшими магазинами. В 2018 году продажи распределились примерно поровну. Посмотрим, насколько эта тенденция будет долгосрочной, - отметила Оксана Величко.

Соб. инф.