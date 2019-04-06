Тюменцев приглашают на экологический день

Фото: Лига добровольцев ТюмГУ Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Экологический день проведут активисты движения "Круговорот" в Тюмени 13 апреля.

На пяти точках горожане смогут стать на переработку вторичное сырье - макулатуру, стекло, цветной металлолом, отслужившую бытовую технику, текстиль и обувь в хорошем состоянии, амуницию для животных. Также можно сдать пластик 1, 2, 4, 5 типов. Обратите внимание, что на переработку не принимают изделия из полипропиленовой пленки - пакеты от круп, макарон, обертки от конфет, шоколада, чипсов и другую подобную упаковку, бутыли для воды 19 литров, вспененный и невспененный полистирол, тетрапаки, изделия из комбинированных пластиков, мягкую упаковку из полипропилена. Организаторы обращают внимание, что сырье должно быть чистым и рассортированным по видам.

Пункты приема 13 апреля будут работать по адресам: 11.00 – 12.00 – сквер "Молодежный" (ул. В. Гнаровской, 8 к.1). 11.30 – 12.30 – Малыгина, 51. 12.00 – 13.00 – сквер "Комсомольский". 12.30 – 13.30 – большая парковка на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (остановка Болотникова). 13.00 – 14.00 – Газовиков, 30, сообщает "Вслух.ru".

Кроме того, 6 апреля пройдет сбор волонтеров в кафе "Поль Бейкери", ул. Максима Горького, 42а. На встречу приглашают добровольцев, кто хотел бы присоединиться к движению. 7 марта с 13.00 до 14.00 в экомаркете "Пакета нет" (Заречный проезд, 41) состоится лекция "Раздельный сбор отходов и ноль отходов в контексте современной мусорной реформы". Интересующие вопросы можно задать в официальной группе "Круговорота" "В контакте".

Соб. инф.