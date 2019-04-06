Тюменский центр коррекции аутизма получил грант городской администрации
Проект "Вместе мы сможем!" тюменского центра коррекции аутизма "Новые горизонты" получил грант администрации Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.
Проект предусматривает, в частности, проведение курса индивидуальных занятий, направленных на снижение сенсорной чувствительности и обучение навыкам самообслуживания, бытовым навыкам для 28 детей от двух до семи лет, страдающих расстройством аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития.
"Мы в первый раз подаем заявку на получение муниципального гранта и очень приятно, что наш проект оценили и поддержали. Уверена, что мы достигнем определенных результатов и дети станут более самостоятельными", - рассказала учредитель центра "Новые горизонты" Наталия Ситова. Запланированы также и занятия для родителей, воспитывающих таких детей, и работающих с ними специалистов. Формат обучения - вебинары.
"Мы выбрали вебинары, так как у родителей "особенных" детей не всегда есть возможность посетить очное занятие. А слушать вебинар можно и со смартфона или компьютера в любом удобном месте, даже находясь за пределами Тюмени. Мы планируем охватить вебинарами не менее 200 родителей, воспитывающих детей с аутизмом, а также педагогов, работающих с этими детьми", - отметила учредитель центра "Новые горизонты".
Информация о тематике предстоящих вебинаров и датах проведения будет размещена в группе ВК и на сайте центра.
Соб. инф.