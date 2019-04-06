Тюменский центр коррекции аутизма получил грант городской администрации

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Вместе мы сможем!" тюменского центра коррекции аутизма "Новые горизонты" получил грант администрации Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Проект предусматривает, в частности, проведение курса индивидуальных занятий, направленных на снижение сенсорной чувствительности и обучение навыкам самообслуживания, бытовым навыкам для 28 детей от двух до семи лет, страдающих расстройством аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития.

"Мы в первый раз подаем заявку на получение муниципального гранта и очень приятно, что наш проект оценили и поддержали. Уверена, что мы достигнем определенных результатов и дети станут более самостоятельными", - рассказала учредитель центра "Новые горизонты" Наталия Ситова. Запланированы также и занятия для родителей, воспитывающих таких детей, и работающих с ними специалистов. Формат обучения - вебинары.

"Мы выбрали вебинары, так как у родителей "особенных" детей не всегда есть возможность посетить очное занятие. А слушать вебинар можно и со смартфона или компьютера в любом удобном месте, даже находясь за пределами Тюмени. Мы планируем охватить вебинарами не менее 200 родителей, воспитывающих детей с аутизмом, а также педагогов, работающих с этими детьми", - отметила учредитель центра "Новые горизонты".

Информация о тематике предстоящих вебинаров и датах проведения будет размещена в группе ВК и на сайте центра.

Соб. инф.