Ишимцы проведут велопробег в честь Дня космонавтики

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Велопробег, посвященный Дню космонавтики и советскому летчику-испытателю, участнику первого отряда космонавтов страны, уроженцу Ишимского района Валентину Филатьеву, пройдет в Ишиме в конце апреля.

"Первый отряд космонавтов был сформирован 7 марта 1960 года, и в него были зачислены 12 кандидатов. 25 марта к ним присоединились еще 8 человек, и среди них – наш земляк Валентин Игнатьевич Филатьев, летчик-испытатель, вошедший в первый набор отряда космонавтов, уроженец деревни Малиновка. С марта 1960 по декабрь 1961 года Валентин Филатьев проходил общекосмическую подготовку. После завершения тренировок успешно сдал экзамены и 16 декабря был зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС. С 1969 года – майор в отставке. Умер в сентябре 1989 года. Похоронен в Орле", - рассказал организатор велопробега Влад Десятов.

Организаторы велопробега – ветераны велоспорта Ишима и актив ветеранов Ишимского комсомола, сообщает "Тюменская область сегодня". Велопробег протяженностью 60 км планируется провести 27 апреля, со стартом в 11 часов в фестивальном парке Ишима, до д. Малиновка и обратно. Принять в нем участие могут все желающие.

Соб. инф.