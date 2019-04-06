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Эксперты помогут тюменцам прокачать коммуникативные навыки

Общество, 19:06 06 апреля 2019

Архивное фото "Мультицентр «Моя территория»

Образовательный курс по развитию soft skills пройдет в тюменском мультицентре "Моя территория" с 16 по 26 апреля. С помощью экспертов тюменцы смогут прокачают коммуникативные навыки.

"Интенсив дает возможность развить базовые, универсальные надпрофессиональные навыки, которые помогут быстро адаптироваться в любой сфере деятельности. Мы хотим сделать упор именно на компетенциях, которые будут необходимы специалистам будущего, чтобы они стали востребованными в современном мире", - отметила руководитель "Проектного офиса" в мультицентре "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Присоединиться к интенсиву можно на сайте в разделе "Проекты", сообщает "АиФ в Западной Сибири". Организаторы отмечают, что в начале мая участники смогут войти в состав event-штаба и на практике применить полученные знания. Они будут стажироваться на городских фестивалях, форумах и конкурсах.

Соб. инф.

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