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Новый бульвар строят в деревне под Тюменью

Общество, 19:39 06 апреля 2019

atmr.ru

Строительство второй очереди бульвара Центральный началось в микрорайоне Молодежный д. Ушакова Тюменского района. Об этом сообщает пресс-служба главы районной администрации.

Сегодня бульвар пересекает микрорайон насквозь, но его благоустроенная часть заканчивается в центре населенного пункта. Дальше - неровная дорога в щебне, который за несколько лет ожидания плотно закатали в грунт. Муниципальный контракт на строительство служба заказчика Тюменского района заключила с ООО "Пышмаавтодор". Сейчас работы в самом разгаре.

Предстоит построить более 2,5 км дороги в асфальтобетонном исполнении. Полосы движения, как и на действующем бульваре, будут разделены газоном. Также запланировано устройство кюветов и наружного освещения. Кроме того, в рамках проводимых работ будут устроены подъезды к жилым домам. Работы планируется завершить до 15 октября 2019 года.

Соб. инф.

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