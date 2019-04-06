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Тюменские ученые разработали устройство для запуска двигателей в морозы

Общество, 20:47 06 апреля 2019

Фото ТИУ

Проект Smart2Batt, направленный на создание пуско-зарядного устройства, предназначенного для гарантированного запуска двигателя автомобиля вне зависимости от погодных и климатических условий, разработали ученые Тюменского индустриального университета.

Разработка предотвращает ускоренную деградацию аккумулятора в суровом климате, тем самым поддерживая полный срок службы устройства. Прототип изготовлен в центре робототехники Студенческой инновационной платформы в рамках проекта "Тюменская область — Регион транспорта будущего", сообщает "Вслух.ru". Как сообщил р Вадим Костин,

"Устройство находится на стадии лабораторных испытаний. Структурно оно состоит из блока стабилизации напряжения, блока ионисторов для гарантированного пуска, а также оптимизированной системы заряда для сохранения ресурса аккумулятора", - рассказал руководитель Центра робототехники СИП Вадим Костин. Авторы планируют практическое внедрение этой разработки. Патент будет оформлен на университет.

Соб. инф.

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