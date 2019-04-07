Фотоконкурс "Поймай весну" пройдет в Тюмени

Фото: Пресс-служба Областного фестиваля «Студенческая весна» Фото: Пресс-служба Областного фестиваля «Студенческая весна»

Фотоконкурс "Поймай весну" пройдет в Тюмени. Он приурочен к областному фестивалю студенческого творчества.

Серия масштабных шоу-программ областного фестиваля "Студенческая весна" начинается 10 апреля, сообщает "Мега". Организаторы объявили конкурс, суть которого - найти элементы наружной рекламы фестиваля и получить за это призы. В течение трех недель в разное время в городских автобусах, на остановках, в кафе и корпусах учебных заведений будут появляться афиши Студвесны. Тюменцам необходимо найти их и сфотографировать.

Параллельно конкурсы идут в двух социальных сетях: во Вконтакте и в Instagram. В Instagram необходимо поделиться фотонаходкой в Stories, отметить аккаунт фестиваля (studvesna_tmn) и сохранить в "Актуальное". Во Вконтакте нужно разместить фотографию под постом о конкурсе в официальной группе тюменской Студвесны (https://vk.com/studvesna_72). Для участников приготовили призы: брендированные экосумки, свитшоты и билеты на финальное шоу. Итоги подведут 15 апреля.

Напомним, в рамках "Студенческой весны" зрителей направления "Мода" ждут 10 апреля в ДК "Нефтяник", "Театр" - 11 апреля в молодежном театральном центре "Космос", "Хореография" - 15 апреля в ДК "Нефтяник", а "Оригинальный жанр" - 16 апреля также в ДК "Нефтяник". Место шоу направления "Музыка" уточняется, а программа пройдет 19 апреля. Состав тюменской делегации, которая представит регион на Российской студенческой весне, объявят на гала-концерте 22 апреля.

Соб. инф.