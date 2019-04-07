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Тюменские врачи призывают земляков пересаживаться на велосипеды

Общество, 11:11 07 апреля 2019

museum-72.ru

Отмечаемый 7 апреля Всемирный день здоровья - отличный повод открыть велосипедный сезон, считают тюменские врачи.

"Для людей с сидячей работой велосипед – настоящий спасатель, потому что укрепляет мышечную систему. Он активизирует и приводит в тонус все группы мышц. Частота сердечных сокращений у здорового человека обычно составляет 65-72 удара в минуту. В результате регулярных тренировок она уменьшается на 8-10 сокращений. Сердце начинает работать более рационально", - отметила врач-методист Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Людмила Трошева. Велопрогулки значительно улучшают кровообращение и обмен веществ.

Тот, кто полюбит велосипед, не будет страдать от лишнего жира или избытка жидкости, исчезнут лишние килограммы. Активной езды в течение 1 часа достаточно, чтобы сжечь около 400 ккал. Велосипедные прогулки избавляют от стресса и увеличивают ощущение счастья, а вечерние - улучшают сон.

Соб. инф.

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