Три тюменских школьника признаны лучшими финансистами страны

Фото: edu.gov.ru Фото: edu.gov.ru

Трое тюменских школьников стали призерами олимпиады по финансовой грамотности, финансовым рынкам и защите прав потребителей финансовых услуг. Заключительный этап олимпиады прошел в Москве.

Ученик школы №60 Артем Ляпков, Александр Дубинин из школы №63 и ученица гимназии №16 Марина Яковлева успешно справились с заданиями олимпиады - решили задачи, написали эссе и ответили на вопросы в блиц-игре.

"Конкурсные задания охватывали весь спектр тем по финансовой грамотности – от общих сведений о видах организаций на финансовых рынках и валютного курса до планирования бюджета, анализа долговой нагрузки и оценки рентабельности бизнеса", - отметила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова. Ежегодно школьники Тюменской области выходят в финал и становятся победителями федерального этапа олимпиады.

В рамках олимпиады ребята задали вопросы председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. На встрече обсудили развитие финансовых технологий и особенности информационной безопасности, а также различные направления деятельности регулятора, начиная с денежно-кредитной политики и заканчивая финансовой грамотностью. Школьников интересовали и вопросы инвестиций личных финансов. Эльвира Набиуллина предупредила их об опасности вложений в "модные проекты" и призвала всегда думать о рисках таких инвестиций. Она поздравила ребят с достижениями на олимпиаде и похвалила их знания в области финансов.

Отметим, что ежегодно в олимпиаде участвуют более 6,5 тыс. ребят из всех регионов страны. Олимпиада помогает найти талантливых, заинтересованных в получении знаний молодых людей, способных творчески решать поставленные задачи, нестандартно и оригинально мыслить, предлагать свои пути решения, опираясь на теоретические знания. В этом учебном году олимпиада вошла в перечень статусных состязаний II уровня – ее победители и призеры получат льготы при поступлении в лучшие вузы страны.

Соб. инф.