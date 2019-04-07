Тюменским водителям советуют не торопиться со сменой шин

m.alterainvest.ru m.alterainvest.ru

Менять зимний комплект колес на летний следует, когда установится плюсовая температура днем и ночью, дорога прогреется и не будет опасности, что выпадет снег. Такой совет дают тюменским автомобилистам госавтоинспекторы.

"Есть водители, которые при выпадении снега в апреле, а такое бывало и не раз, могут спокойно оставить автомобиль у дома и поехать на работу на общественном транспорте. Им можно "переобуться" раньше. А если водитель каждый день отвозит в школу или садик детей, постоянно пользуется автомобилем, то лучше еще поездить на зимней резине. Но каждый должен понимать, что летом на шипованной резине также опасно ездить, как и зимой на нешипованной", - отметила начальник отделения пропаганды УГИБДД Тюменской области Анжела Борисова. В России нет штрафных санкций за то, что водитель вовремя не меняет резину, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

По словам мастера шиномонтажа Андрея Фомичева, первые водители приезжают переобуться еще в марте, а кто-то тянет до июня.

"Не стоит бояться очередей, ведь они бывают только осенью, когда неожиданно выпадает снег. Тем более большинство мастерских работает по записи, а значит, вы спокойно приезжаете в свое время и вам меняют шины. Нужно ориентироваться на температуру воздуха, выше +7, и состояние дорог и дворов в вашем районе", - рассказал мастер.

Водитель с 43-летним стажем Виктор Мишин тоже советует не торопиться со сменой шин, смотреть прогноз погоды и не выезжать на дороги на летней резине, если вдруг выпал снег.

Соб. инф.