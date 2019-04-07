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Тюменское предприятие "Кварт" наращивает выпуск химреагентов для нефтяников

Экономика, 13:48 07 апреля 2019

Фото sibincor.ru/~kvart

Тюменское предприятие "Кварт" в десять раз за пять лет увеличило выпуск химической продукции, которая используется на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом рассказал директор предприятия Владимир Куракин.

"В этом году нашему предприятию исполняется 25 лет. "Кварт" работает с 1994 года в сфере хранения и изготовления химического сырья для нефтяной отрасли. Для этого у нас налажены производственные линии по выпуску собственной продукции и растворов ингибиторов коррозии и солеотложений, растворов для глушения скважин и тяжелых растворов высокого качества", - рассказал Владимир Куракин.

Сейчас "Кварт" сотрудничает с крупнейшими предприятиями нефтегазовой отрасли, такими, как "Газпром" и "Роснефть", а его продукция отмечена дипломом конкурса "100 лучших товаров России".

"Одна из наших основных задач - быть на острие научно-технической мысли. Для этого мы используем собственные разработки, отмеченные премией правительства Российской Федерации в области науки и техники, а также сотрудничаем с научно-производственными фирмами", - отметил директор предприятия.

Соб. инф.

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