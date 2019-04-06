  • 6 апреля 20196.04.2019суббота
  • USD65,4072
    EUR73,4392
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северный

Тюменская область присоединилась к всероссийской акции "Телеаллея"

Общество, 13:03 06 апреля 2019

фото Валерия Бычкова

Двадцать полутораметровых саженцев туи временно размещены в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени в ожидании высадки в сквере "Журналистов". Таким образом Тюменская область присоединилась к всероссийской акции "Телеаллея", приуроченной к внедрению цифрового и отключению аналогового телевещания в 20 регионах страны.

"Поэтапный переход на цифровое эфирное телевещание - знаковое событие для всей страны. Его можно сравнить с приходом цветного телевидения на смену черно-белому. Тюменская область переходит на цифру с 15 апреля. Большинство жителей региона смотрели два-три телеканала, теперь количество доступных бесплатных каналов с хорошим качеством увеличивается до двадцати. В их числе - информационные, познавательные, развлекательные, детские. Это серьезный прорыв", - отметил вице-губернатор региона Сергей Сарычев, выступая на торжественной церемонии открытия тюменской телеаллеи 6 апреля.

Цифровое телевидение смогут смотреть более 97% жителей региона. Около 12 тыс. человек, проживающих на труднодоступных территориях, в большинстве уже имеют доступ к спутниковому телевидению. Органы власти помогают компенсировать расходы на подключение спутникового телевидения льготным категориям населения. Такую компенсацию уже получили около 1,5 тыс. тюменцев.

"Столь масштабного проекта в области связи наша страна не осуществляла, как минимум, пятьдесят лет. Мы построили цифровую телерадиосеть России. Цифровое эфирное телевидение приходит в каждый дом на всей территории Тюменской области, Югры и Ямала, вплоть до поселка Гыда, который стоит на берегу Северного Ледовитого океана. Преимущество этого проекта в том, что он будет развиваться, количество общедоступных телевизионных и радиоканалов увеличится", - отметил директор филиала РТРС "Урало-Сибирский РЦ" Евгений Дроздинский.

Отметим, что 6 апреля телеаллеи появятся не только в Тюмени, но и в Москве, Новгороде, Черкесске, Элисте и других региональных столицах.

"Двадцать деревьев символизируют двадцатку федеральных телеканалов первого и второго мультиплексов, которые зрители российских регионов смогут смотреть бесплатно в цифровом качестве", - пояснил Евгений Дроздинский.

В торжественной церемонии открытия тюменской телеаллеи приняли участие более 300 человек - ветераны отрасли связи, журналисты, члены правительства области, руководители региональных радио- и телеканалов, представители общественности, волонтеры, сотрудники Почты России.

"Наша работа в проекте по подключению цифрового телевидения заключается в помощи тюменцам, которые не могут самостоятельно настроить оборудование. В основном это пожилые люди, пенсионеры. По их заявкам мы приходим на дом, настраиваем телевизор и цифровую приставку, а также обучаем пользованию, проверяем, как люди усвоили навыки, оставляем подробную и понятную инструкцию. В среднем поступает по две-три заявки в день. Встречают нас по-разному, иногда настороженно, но когда телевизор начинает работать с цифровым качеством, все очень радуются", - рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" волонтер "серебряного" возраста Анастасия Бешенцева.

Напомним, что 15 апреля аналоговое телевещание в Тюменской области будет прекращено. В этот день регион полностью перейдет на цифровое телевидение. Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22.

Фото Сергея Русанова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова Фото Сергея Русанова ﻿

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , Евгений Дроздинский , Сергей Сарычев , цифровое вещание

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:51 06.04.2019Тюменский центр коррекции аутизма получил грант городской администрации
14:14 06.04.2019Владелец магазина в Голышманово заплатил за сорванный шифер
13:54 06.04.2019Тюменцев приглашают на экологический день
13:03 06.04.2019Тюменская область присоединилась к всероссийской акции "Телеаллея"