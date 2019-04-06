Тюменская область присоединилась к всероссийской акции "Телеаллея"

фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова

Двадцать полутораметровых саженцев туи временно размещены в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени в ожидании высадки в сквере "Журналистов". Таким образом Тюменская область присоединилась к всероссийской акции "Телеаллея", приуроченной к внедрению цифрового и отключению аналогового телевещания в 20 регионах страны.

"Поэтапный переход на цифровое эфирное телевещание - знаковое событие для всей страны. Его можно сравнить с приходом цветного телевидения на смену черно-белому. Тюменская область переходит на цифру с 15 апреля. Большинство жителей региона смотрели два-три телеканала, теперь количество доступных бесплатных каналов с хорошим качеством увеличивается до двадцати. В их числе - информационные, познавательные, развлекательные, детские. Это серьезный прорыв", - отметил вице-губернатор региона Сергей Сарычев, выступая на торжественной церемонии открытия тюменской телеаллеи 6 апреля.

Цифровое телевидение смогут смотреть более 97% жителей региона. Около 12 тыс. человек, проживающих на труднодоступных территориях, в большинстве уже имеют доступ к спутниковому телевидению. Органы власти помогают компенсировать расходы на подключение спутникового телевидения льготным категориям населения. Такую компенсацию уже получили около 1,5 тыс. тюменцев.

"Столь масштабного проекта в области связи наша страна не осуществляла, как минимум, пятьдесят лет. Мы построили цифровую телерадиосеть России. Цифровое эфирное телевидение приходит в каждый дом на всей территории Тюменской области, Югры и Ямала, вплоть до поселка Гыда, который стоит на берегу Северного Ледовитого океана. Преимущество этого проекта в том, что он будет развиваться, количество общедоступных телевизионных и радиоканалов увеличится", - отметил директор филиала РТРС "Урало-Сибирский РЦ" Евгений Дроздинский.

Отметим, что 6 апреля телеаллеи появятся не только в Тюмени, но и в Москве, Новгороде, Черкесске, Элисте и других региональных столицах.

"Двадцать деревьев символизируют двадцатку федеральных телеканалов первого и второго мультиплексов, которые зрители российских регионов смогут смотреть бесплатно в цифровом качестве", - пояснил Евгений Дроздинский.

В торжественной церемонии открытия тюменской телеаллеи приняли участие более 300 человек - ветераны отрасли связи, журналисты, члены правительства области, руководители региональных радио- и телеканалов, представители общественности, волонтеры, сотрудники Почты России.

"Наша работа в проекте по подключению цифрового телевидения заключается в помощи тюменцам, которые не могут самостоятельно настроить оборудование. В основном это пожилые люди, пенсионеры. По их заявкам мы приходим на дом, настраиваем телевизор и цифровую приставку, а также обучаем пользованию, проверяем, как люди усвоили навыки, оставляем подробную и понятную инструкцию. В среднем поступает по две-три заявки в день. Встречают нас по-разному, иногда настороженно, но когда телевизор начинает работать с цифровым качеством, все очень радуются", - рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" волонтер "серебряного" возраста Анастасия Бешенцева.

Напомним, что 15 апреля аналоговое телевещание в Тюменской области будет прекращено. В этот день регион полностью перейдет на цифровое телевидение. Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22.

Евгений Бабенко