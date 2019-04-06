Сергей Сарычев: Тюменская область готова попрощаться с эрой аналогового телевидения

скриншот ИА "Тюменская линия" скриншот ИА "Тюменская линия"

Тюменская область готова к переходу на цифровое вещание. Эра аналогового телевидения закончится 15 апреля. Бесплатно смотреть 20 телеканалов в хорошем качестве смогут не только жители городов, но сел и деревень.

Как рассказал на брифинге после торжественного открытия телеаллеи в Тюмени вице-губернатор Сергей Сарычев, во время подготовительного периода проделана колоссальная работа – представители органов местного самоуправления, главы поселений, волонтеры обошли все домохозяйства, выясняя, нужна ли людям помощь.

Переход на цифровое вещание позволит жителям получать более качественную и разнообразную информацию. Ранее им было доступно 2-3 телеканала, с 15 апреля – 20.

"Всем, кто не может самостоятельно настроить цифровое телевидение, помогают волонтеры. Ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям и другим льготным категориям населения региональное правительство направляет адресную социальную помощь на приобретение оборудования. Подавляющее большинство жителей Тюменской области уже смотрят цифровое телевидение. Наша общая задача: к 15 апреля не должно остаться тех, кому не доступно цифровое теле- и радиовещание", - рассказал он.

Тюменская область входит в число крупнейших регионов России, часть территорий относится к категории труднодоступных. Добраться до некоторых из них можно только по зимнику или на вертолете. В ряде поселений после отключения аналогового телевидения жителям будет доступно спутниковое. Льготные категории граждан также получат поддержку от областного правительства.

"Так получилось, что часть территорий, которые находятся в труднодоступных местах, остались без цифрового телевидения, но там есть спутниковое. Губернатор Тюменской области подписал постановление о выделении адресной социальной помощи льготным категориям граждан. Она носит заявительный характер. Выплатили уже более полутора тысяч компенсаций. Заявления продолжают принимать", - заверил Сергей Сарычев.

Нужно отметить, что рабочая группа по переходу Тюменской области на цифровое вещание была создана давно. Глава региона Александр Моор лично провел ряд встреч с главами городов и районов, объясняя важность работы, в том числе и по информированию населения. Вице-губернатор напомнил, что данные о работе от муниципальных властей систематически рассматриваются на совещаниях в формате видеоконференций.

"У нас есть перечень населенных пунктов и по каждому домохозяйству мы владеем информацией. Вне зоны попало 12 тысяч домохозяйств. Мы обошли все льготные категории, а их 30 тысяч, выяснили, что 6 тысяч нуждаются в помощи. Эта работа после 15 апреля не закончится. Кроме того, есть отдельная категория людей, которая принципиально не смотрит телевидение, это единицы, но и такие жители у нас есть. Подавляющее большинство труднодоступных территорий смотрят спутниковое телевидение. Там несколько операторов, со всеми заключили соглашение. Это льготный тариф и 20 телеканалов бесплатно. Сейчас ведется работа по созданию 21 кнопки и надеемся, что наши каналы "Регион-Тюмень" и "Тюменское время" там будут", - выразил уверенность вице-губернатор.

Отметим, что жителям Тюменской области цифровое телевидение доступно несколько лет. Сергей Сарычев рассказал, что настроил цифру после того, как в регионе был запущен первый мультиплекс. "Я на цифру перешел давно. Сначала купил две приставки, потом еще одну, прочитал инструкцию и настроил. Это совершенно другое качество вещания", - поделился он.

Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22. С момента ее работы уже поступило около 5 тыс. звонков.

"В первые недели работы горячей линии поступало 50-70 звонков, в последнее время - 300-500. Мы думаем, что после 15 апреля их число увеличится до 1 тысячи. Горячая линия – многоканальная, есть достаточное количество операторов, которые могут дать исчерпывающую информацию и направить волонтеров", - подытожил Сергей Сарычев.

фото Сергея Русанова фото Сергея Русанова

Екатерина Исаева