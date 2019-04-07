Конкурс "Семья года - 2019" стартовал в Тюменской области

Фото: Тюменский областной форум "Семья" ВКонтакте Фото: Тюменский областной форум "Семья" ВКонтакте

Всероссийский конкурс "Семья года - 2019" стартовал в Тюменской области в апреле. Его основная цель – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Принять участие в конкурсе можно по одной из пяти номинаций: “Многодетная семья”, "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций". Первый отборочный этап продлится до 21 апреля. До этой даты семьям необходимо направить заявку и конкурсный материал для участия. Подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса и награждение победителей пройдет в конце мая в Тюмени, сообщает "Вслух.ru".

Семьи-победители будут приглашены в Москву для участия в программе, включающей торжественную церемонию награждения, семейный праздник-знакомство, экскурсии. По итогам конкурса будет издана почетная книга "Семья года. Россия - 2019" с историями обо всех семьях-победителях текущего года.

По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться в региональный центр "Семья", каб. 115, тел./факс 20-10-71 (Баталова Оксана Викторовна, Иванова Татьяна Владимировна).

Семьи из Тюменской области традиционно становятся победителями на федеральном этапе. Так, в 2016 году в номинации "Семья – хранитель традиций" победила семья Жанбуршиновых из Казанского района, а в 2017 году - семья Мочаловых из Тюменского района стала лучшей "Сельской семьей". В 2018 году семья Любенко из Тюмени получила звание "Золотая семья России".

Соб. инф.