  • 7 апреля 20197.04.2019воскресенье
  • USD65,4072
    EUR73,4392
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер южный

Призывники Тюменского района готовы к военной службе

Общество, 09:29 07 апреля 2019

mil.ru

Двое призывников из Тюменского района пополнят ряды Президентского полка этой весной. Об этом сообщает пресс-служба главы районной администрации.

"В текущую призывную кампанию только из Тюменского района на армейскую службу будет призвано около 120 человек. Юноши отправятся преимущественно в части Центрального, Западного и Восточного военных округов в различные виды и рода вооруженных сил: воздушно-десантные, военно-морской флот, войска национальной гвардии, военно-воздушные и другие. Срок службы не изменился и составляет двенадцать месяцев", - рассказал начальник отдела военного комиссариата области по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев.

Военнослужащие в частях занимаются только боевой подготовкой, все хозяйственные работы выполняются сторонними организациями, подчеркнул начальник отдела облвоенкомата. Новый распорядок дня в войсках предусматривает время послеобеденного отдыха и дни дополнительного отдыха. В большинстве воинских частей имеются телефоны доверия.

"Серьезное внимание уделяется качеству питания, форме одежды военнослужащих, социально-бытовым условиям", – отметил военком. Весенний призыв продлится до 15 июля 2019.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:49 07.04.2019Тюменским водителям советуют не торопиться со сменой шин
12:25 07.04.2019Названы регионы с самым дорогим борщом
11:39 07.04.2019Три тюменских школьника признаны лучшими финансистами страны
11:11 07.04.2019Тюменские врачи призывают земляков пересаживаться на велосипеды