Призывники Тюменского района готовы к военной службе

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Двое призывников из Тюменского района пополнят ряды Президентского полка этой весной. Об этом сообщает пресс-служба главы районной администрации.

"В текущую призывную кампанию только из Тюменского района на армейскую службу будет призвано около 120 человек. Юноши отправятся преимущественно в части Центрального, Западного и Восточного военных округов в различные виды и рода вооруженных сил: воздушно-десантные, военно-морской флот, войска национальной гвардии, военно-воздушные и другие. Срок службы не изменился и составляет двенадцать месяцев", - рассказал начальник отдела военного комиссариата области по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев.

Военнослужащие в частях занимаются только боевой подготовкой, все хозяйственные работы выполняются сторонними организациями, подчеркнул начальник отдела облвоенкомата. Новый распорядок дня в войсках предусматривает время послеобеденного отдыха и дни дополнительного отдыха. В большинстве воинских частей имеются телефоны доверия.

"Серьезное внимание уделяется качеству питания, форме одежды военнослужащих, социально-бытовым условиям", – отметил военком. Весенний призыв продлится до 15 июля 2019.

Соб. инф.