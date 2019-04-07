Сценарий тюменского режиссера победил на кинематографическом конкурсе

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Документальная драма тюменского режиссера Нины Корякиной "Острые камни" прошла отбор в рамках кинематографического конкурса "Гранат". Награждение победителей отборочного тура состоялось в АНО "Медиаполис".

Фильм расскажет историю о жительнице Тюмени, вдове погибшего на Шпицбергене пилота вертолета, которая переживает трагедию, но не сдается, сообщает "Тюменская область сегодня".

Съемки кинокартины будут проходить в Мурманской области, на территории заповедника в Свердловской области и в самых живописных местах Тюмени.

"Если этот фильм поможет стать крепче духом хотя бы одному человеку, потерявшему любимых, команда будет считать свою миссию выполненной", - подчеркнула Нина Корякина.

Соб. инф.