Сценарий тюменского режиссера победил на кинематографическом конкурсе
moviestart.ru
Документальная драма тюменского режиссера Нины Корякиной "Острые камни" прошла отбор в рамках кинематографического конкурса "Гранат". Награждение победителей отборочного тура состоялось в АНО "Медиаполис".
Фильм расскажет историю о жительнице Тюмени, вдове погибшего на Шпицбергене пилота вертолета, которая переживает трагедию, но не сдается, сообщает "Тюменская область сегодня".
Съемки кинокартины будут проходить в Мурманской области, на территории заповедника в Свердловской области и в самых живописных местах Тюмени.
"Если этот фильм поможет стать крепче духом хотя бы одному человеку, потерявшему любимых, команда будет считать свою миссию выполненной", - подчеркнула Нина Корякина.
Соб. инф.