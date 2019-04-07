Портал "Тюмень - наш дом" поможет горожанам справиться с талыми водами

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

О больших лужах на дорогах, во дворах и приусадебных участках жители Тюмени могут сообщить на портале "Тюмень – наш дом".

Кроме того, для удобства горожан во всех соцсетях есть группы с аналогичным названием, где также в разделе "Обсуждения" можно оставить свою просьбу или вопрос. На все обращения отвечают в течение 1-2 суток. Здесь помогут решить проблему и после обязательно отчитаются о проделанной работе, приложат фотографии с места, подтверждающие, что проблема решена.

Жителям поселков, сел и деревень Тюменского района необходимо обращаться с проблемными вопросами в администрацию муниципалитета, если речь идет о подтоплении дорог и территорий в частном секторе. Когда вода затапливает двор многоквартирного дома, обращаться нужно в свою управляющую компанию, потому что это входит в ее зону ответственности. Если же представители управляющей компании отказываются принимать заявления, никак не реагируют на просьбы, то рекомендуется сообщить об этом в администрацию населенного пункта, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

Соб. инф.