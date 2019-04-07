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Армизонский пекарь приобретет новое оборудование благодаря господдержке

Экономика, 20:37 07 апреля 2019

Фото: minpromtorg.gov.ru

Предприниматель из Армизонского района Аршак Манукян благодаря господдержке приобретет новое оборудование для выпечки хлеба.

Свой бизнес армизонский пекарь начал с получения займа от Инвестиционного агентства Тюменской области. Купил помещение и две машины для перевозки хлеба. Теперь Аршак Манукян ежедневно выпекает около 1 тысячи булок хлеба – ржаного, отрубного, бездрожжевого и классического белого, а также выпускает кондитерские изделия, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Делаем торты из натуральных ингредиентов без химических добавок, поэтому срок хранения у них небольшой. Некоторые тюменцы, когда бывают проездом в Армизонском, заезжают к нам за продукцией", – рассказал пекарь. Теперь для расширения производства ему нужны новые печки, вакуумный станок и хлеборезка.

"Пока еще платим кредиты, но планируем расширяться. Многого удалось достигнуть благодаря региональной поддержке. Благодаря ей же в скором времени планирую приобрести необходимое оборудование", – подчеркнул Аршак Манукян.

Соб. инф.

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