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Синоптики: к концу недели в Тюмень придет похолодание

Общество, 11:14 08 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Похолодание придет в Тюмень к концу недели. Если будние дни, с 8 по 12 апреля, будут радовать жителей областной столицы весенним теплом, то уже в выходные, 13 и 14 апреля, погода испортится и похолодает.

По данным центра Фобос, в начале недели в регионе в дневные часы воздух может прогреваться до 10 градусов тепла, в середине недели столбики термометров сумеют еще прибавить 3-4 градуса к своим показаниям.

В Тюмени 8 и 9 апреля ожидается переменная облачность и до 10 градусов тепла. 10 апреля днем потеплеет до плюс 12 градусов.

Еще теплее будет 11 и 12 апреля – синоптики прогнозируют до плюс 16 градусов тепла и переменную облачность.

Однако уже в выходные, 13 и 14 апреля начнет холодать, показатели термометров опустятся до 0 градусов, пройдет снег с дождем.

Любовь Голышева

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