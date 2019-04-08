9 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антона Климовича "Развитие минерально-сырьевой базы Тюменской области: углеводородное, строительное и агрохимическое сырье".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Старт эксклюзивного проекта Центра профилактики и борьбы со СПИД "Красные бренды".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской облдуме (ул. Республики, 52, фойе большого зала) начнется открытие выставки, посвященной 25-летию регионального парламента.

В Тюмени в 14 часов в ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1) начнется открытая лекция профессора Льва Мановича "Представление современного города через медиа и большие данные".

В Тюмени в 16 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставочного проекта "Коллекция Ливадийского древлехранилища".

Этот день в истории:

1699 - царь Петр I издал указ "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".

1799 - английский химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства веселящего газа.

1866 - закон о гражданских правах предоставил всем жителям США, кроме индейцев, равные права.

1870 - Фридрих Вильгельм Ницше назначен на должность ординарного профессора в Базельском университете.

1930 - в Нью-Йорке впервые продемонстрирован публике видеотелефон (видеофон).

1963 - Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.

1966 - Ватикан отменил "Индекс запрещенных книг", существовавший более 400 лет. В этот индекс входили книги Бруно, Вольтера, Гоббса, Декарта, Дидро, Золя, Спинозы, Руссо, Жорж Санд, Юма и др.

1970 - Пол Маккартни заявил о разрыве отношений с Джоном Ленноном. В результате группа "Биттлз" прекратила свое существование.

1974 - в Керчи был спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".

1989 - американец Дуглас Энгелбарт удостоен почетного приза Массачусетского технологического института (500 тыс. долларов) за изобретение компьютерной мыши (1968).

1998 - в научном музее Вирджинии (США) сооружена самая большая в мире периодическая таблица химических элементов - 8 на 19,5 метров.

2003 - Россия приняла решение вывести свои миротворческие контингенты из Косово, а также из Боснии и Герцеговины.