Победителей областного конкурса "Питание и здоровье" наградили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победителей в номинациях "Про-здоровое-Питание" и "Про-активное-Движение" определило жюри областного фестиваля-конкурса детских тематических проектов "Питание и здоровье". Конкурс прошел в Тюмени и собрал команды детских садов региона, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В направлении "Про-Движение" первое место занял детский сад № 183 (Тюмень), второе – детский сад № 9 (Ялуторовск), третье – Новоселезневский детский сад "Ивушка" (структурное подразделение Новоселезневской школы Казанского района).

В номинации "Про-Питание" первое место завоевал детский сад № 30 (Тобольск), на втором месте детский сад № 134 (Тюмень), на третьем — детский сад № 8 (Ялуторовск).

Отмечено выступление ребят из детского сада "Солнышко" (Ярковский район), воспитанников детского сада "Колосок" (Нижнетавдинский район) и "Журавушки" (Боровский).

Творческие номера малышей оценили представители учреждений образования, Роспотребнадзора, медицинских организаций. Жюри пришлось нелегко, так как ребята впечатлили артистизмом, яркими костюмами, декорациями, а также необычностью представлений выбранных тем.

Победители и участники получили дипломы, сертификаты и подарки.