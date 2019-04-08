Александр Моор: тюменские лыжники заслужили признательность земляков

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Успешно выступив на чемпионате мира по лыжным гонкам, Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске и чемпионате России, тюменские спортсмены-лыжники заслужили признательность земляков. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с победителями и призерами всероссийских и международных соревнований по лыжным гонкам в 2019 году.

"Тюменцы понимают, что успехи в лыжном спорте достигаются тяжелейшим трудом. Во время ваших выступлений мы переживали за вас и желали вам побед", - обратился глава региона к участникам встречи Александру Большунову, Глебу Ретивых, Ивану Якимушкину и их наставнику Андрею Иванову.

Александр Большунов завоевал четыре серебряные медали чемпионата мира - в скиатлоне, командном спринте, эстафете и масстарте на 50 км. Глеб Ретивых также стал обладателем серебряной медали чемпионата мира в командном спринте, а кроме того, взял бронзовую награду в спринте.

На ХХIХ Всемирной зимней Универсиаде Иван Якимушкин стал победителем в индивидуальной гонке, гонке преследования и эстафете.

"Александр Большунов занимает второе место в мировом рейтинге. Это серьезное достижение. Думаю, следующий чемпионат мира он завершит с золотыми медалями. Нашим парням покорялись и не такие вершины. Глеб Ретивых и Иван Якимушкин тоже показали хорошие результаты. Молодцы ребята. В спорте очень многое зависит от наставника, поэтому я благодарю Андрея Иванова за успешную тренерскую работу", - сказал Александр Моор. Глава региона вручил спортсменам и тренеру заслуженные награды.

Отметим, что в сезоне 2018-2019 тюменские спортсмены завоевали на крупных международных соревнованиях по лыжным гонкам 40 медалей различного достоинства: 13 золотых, 18 серебряных, 9 бронзовых, в том числе - 6 медалей чемпионата мира. Кроме того, в активе наших лыжников - 19 медалей чемпионата и первенств России.

Александра Большунова, Глеба Ретивых, Ивана Якимушкина и Андрея Иванова, как и других тюменских спортсменов и тренеров, очень радует перспектива проведения в Тюмени этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2020-2021 и 2021-2022 годов. Кроме того, в 2020 году в Тюмени пройдет чемпионат России.

"Мы благодарны правительству и губернатору Тюменской области за заботу о развитии лыжного спорта. Надеемся, что каждый год будем радовать болельщиков успешными выступлениями наших лыжников", - сказал Андрей Иванов. Спортсмены вручили Александру Моору памятный подарок - красную майку лидера со своими автографами.

Евгений Бабенко