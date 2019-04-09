Девять тысяч деревьев высадят в Тюмени в 2019 году

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Около 9 тыс. крупномерных саженцев липы мелколистной, яблони Роялти, березы повислой, черемухи Сахалинской, клена остролистного, ивы ломкой шаровидной, тополя пирамидального, ели колючей планируется высадить вдоль улично-дорожной сети и на озелененных территориях в Тюмени в рамках плана озеленения города в 2019 году, сообщает администрация Тюмени.

Объявлено шесть конкурсов по посадкам деревьев, ведется прием заявок. Работы планируется выполнить в мае, а также с августа по октябрь.

Саженцы должны быть выращены в специализированных питомниках и иметь сертификат качества. Помимо высадки, за саженцами предусмотрен годовой уход: прополка, рыхление приствольных лунок, вырезка сушняка, полив, поправка растяжек.

Места появления насаждений можно увидеть на интерактивной карте города.