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Тюменский молочно-товарный комплекс "Дамате" готовится к весенним полевым работам

Экономика, 16:07 13 апреля 2019

www.acdamate.com

Подготовку к посевной кампании в Тюменской области начала группа компаний . С учетом погодных условий специалисты компании планируют начать сев в конце апреля и провести его в кратчайшие сроки.

В Тюменской области компании принадлежит крупнейший в Сибири молочно-товарный комплекс на 4,6 тыс. голов дойного стада. Земельный фонд "Дамате" в Тюменской области, используемый для обеспечения поголовья фермы кормами собственного производства составляет 12,9 тыс. гектаров.

На сегодняшний день на комплексе ведутся подготовительные работы, закуплено более 60% минеральных удобрений и средств защиты, продолжается закупка семян различных культур под посев. В посевной будет задействовано более 20 единиц сельхозтехники: тракторы, культиваторы, сеялки, разбрасыватели, погрузчики и автотранспорт. В марте будет проведено обучение механизаторов и специалистов. В качестве преподавателей приглашены ведущие эксперты, а также технические специалисты компаний - дилеров техники. По результатам будет проведена оценка знаний с выдачей сертификатов, сообщается на официальном сайте "Дамате".

В 2019 году группа компаний вносит ряд изменений в севооборот: вводятся более адаптированные к климатической зоне гибриды кукурузы. Доля злаковых растений на зеленую массу в севообороте составит порядка 20% от общей площади сенажной группы. Злаковый сенаж содержит мало калия, поэтому подходит для сухостойных коров и молодняка. В ходе весенней посевной "Дамате" также планирует посеять такие культуры как, кукурузу - на силос, люцерну, райграс, злаковые травосмеси – на сенаж и сено.

Соб. инф.

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