Названы ожидаемые объемы добычи нефти в Тюменской области на ближайшие три года

| Фото: ПАО «НК «Роснефть» | Фото: ПАО «НК «Роснефть»

Добыча нефти в Тюменской области в ближайшие три года сохранится на уровне 12-13 млн тонн в год. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович.

"Добыча нефти в Тюменской области (без автономных округов) в 2018 году составила 12,5 млн тонн, что на 14,5% больше чем годом ранее, - пояснил он. - Рост связан с восстановлением планируемых объемов добычи. В 2017 году Россия в рамках соглашения с ОПЕК+, снижала добычу нефти, что отразилось на Тюменской области. В перспективе на три ближайшие года уровень добычи в регионе сохранится в диапазоне 12-13 млн тонн нефти в год".

В 2018 году добыча углеводородов в Тюменской области вели четыре предприятия - ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Газпромнефть-Хантос", ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "ПИТ "СИБИНТЕК".

"Основная добыча приходится на ООО "РН-Уватнефтегаз", - отметил Антон Климович.

Объем добыча попутного нефтяного газа в Тюменской области без автономных округов составил 444 млн куб. м.

"Попутный нефтяной газ предприятия применяют для выработки электроэнергии на промыслах и используют для собственных технологических нужд", - пояснил Антон Климович.

Борис Олейник