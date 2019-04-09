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Названы ожидаемые объемы добычи нефти в Тюменской области на ближайшие три года

Экономика, 12:42 09 апреля 2019

ПАО «НК «Роснефть» | Фото: ПАО «НК «Роснефть»

Добыча нефти в Тюменской области в ближайшие три года сохранится на уровне 12-13 млн тонн в год. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович.

"Добыча нефти в Тюменской области (без автономных округов) в 2018 году составила 12,5 млн тонн, что на 14,5% больше чем годом ранее, - пояснил он. - Рост связан с восстановлением планируемых объемов добычи. В 2017 году Россия в рамках соглашения с ОПЕК+, снижала добычу нефти, что отразилось на Тюменской области. В перспективе на три ближайшие года уровень добычи в регионе сохранится в диапазоне 12-13 млн тонн нефти в год".

В 2018 году добыча углеводородов в Тюменской области вели четыре предприятия - ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Газпромнефть-Хантос", ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "ПИТ "СИБИНТЕК".

"Основная добыча приходится на ООО "РН-Уватнефтегаз", - отметил Антон Климович.

Объем добыча попутного нефтяного газа в Тюменской области без автономных округов составил 444 млн куб. м.

"Попутный нефтяной газ предприятия применяют для выработки электроэнергии на промыслах и используют для собственных технологических нужд", - пояснил Антон Климович.

Борис Олейник

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# Антон Климович , нефть

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